قوافل وعيادات متنقلة.. تقديم خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة لـ59 ألف منتفعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة لـ 59 ألف و690 منتفعة من خلال 689 قافلة صحة انجابية، و2018 زيارة بالعيادات المتنقلة للمناطق النائية والعشوائية والمحرومة، لاستهداف المناطق ذات المؤشرات السكانية المنخفضة والمناطق الأولى بالرعاية، وذلك خلال شهر يناير الماضي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تطبيق برنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة وحدوث الإجهاض في 280مستشفى حكومي تابعين لوزارتي الصحة والسكان والتعليم الجامعي بـ 20 محافظة على مستوى الجمهورية، مُضيفاً أنه بدء تطبيق البرنامج بعدد من المستشفيات الخاصة كتجربة استرشادية بالتعاون مع العلاج الحر بمحافظات القاهرة وأسيوط وسوهاج.

وتابع عبد الغفار أنه تم تطبيق برنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادات القيصرية بنسبة 42 % خلال شهر يناير 2023، مشيراً أن الولادات القيصرية تمثل 72% من إجمالي الولادات طبقا للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021.

من جانبه أكد الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، على توافر وسائل تنظيم الأسرة الحديثة والمتنوعة، وتوفير مخزون استراتيجي من وسائل تنظيم الأسرة يتراوح بين 6 أشهر الي سنة طبقاً لتاريخ الصلاحية لكل وسيلة.

وأشار عباس إلى زيارة مليون و889 ألف و729سيدة للوحدات الصحية بجميع محافظات الجمهورية للحصول على وسيلة لتنظيم الأسرة من ضمنهن 204 الآف و528 زيارة منتفعة لأول مرة، وذلك خلال الشهر الماضي.

وذكر عباس أنه تم عقد 160 دورة تدريبية لــ ٢٧٢٧ فرد من الفرق الطبية بمختلف المحافظات علي المشورة و تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة بالمستشفيات، وادخال البيانات وإنشاء التقارير والتحاليل للوقوف على أهم المعوقات والتحديات والعمل على تذليلهما، وذلك بهدف رفع كفاءة الأداء على تقديم خدمات تنظيم الأسرة.