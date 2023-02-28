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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الصحة: مذكرات التعاون الموقعة مع الشركات القطرية تهدف لتطوير الخدمات للمصريين

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين الوزارة، وعدد من الشركات القطرية، وذلك في إطار دعم وتعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.

جاء ذلك على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لدولة قطر، على رأس وفد رفيع المستوى ضم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وقع مذكرات التفاهم الثلاثة عن الجانب المصري الدكتور محمد الطيب، مستشار وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، وعن الجانب القطري، رامز الخياط، نائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة، وراشد بن على المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة «أعمال»، والدكتور حسام الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة القمرا القابضة.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها، تأتي تماشياً مع رؤية الدولة المصرية الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصحة، بهدف تحسين ورفع كفاءة الخدمات الصحية والطبية والدوائية المقدمة للمواطنين.

وأضاف الوزير أن مذكرات التفاهم تهدف إلى بحث فرص ضخ استثمارات جديدة لإنشاء أو تشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت الطبية التي تعمل داخل مصر، بما يحقق تطوير الخدمات الصحية والدوائية، بما يعود بالمردود الاقتصادي على الشركات المشاركة في تقديم هذه الخدمات للمواطنين المصريين.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن مذكرات التفاهم تستهدف توفير إطار قانوني يمكن الطرفين من إدارة علاقتهما ووضع شروط التعاون بينهما، وبلورة مجالات التعاون في قطاع الخدمات الصحية.

وأضاف أن وزارة الصحة المصرية ستعمل على تحديد الأماكن الأنسب للمنشآت المقرر الاستثمار فيها وتشغيلها من جانب الشركات القطرية، وكذا العمل على تبسيط مختلف الإجراءات والتراخيص اللازمة لتشغيلها وبدء النشاط بها.

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