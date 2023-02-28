أوامر صارمة من بوتين للقادة العسكريين بتكثيف القوات في 4 مناطق أوكرانية



واصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين توجيه أوامره لمرؤوسية والقادة العسكريين والأمنيين، بالتحرك نحو حماية البلاد بحزم أكبر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ووجه الرئيس الروسي جهاز الأمن الفيدرالي بتعزيز الأمن في أربع مناطق داخل أوكرانيا تسيطر عليها القوات الروسية.

وطالب الرئيس الروسي جهاز الأمن الفيدرالي بأن "يبقى عينيه مفتوحتين" على مقار البنية التحتية الرئيسية، وحماية ما تحقق خلال العملية العسكرية الخاصة.

وقال الرئيس الروسي، إن جهاز الأمن الفيدرالي حصل أثناء العملية الخاصة بأوكرانيا على نفس الخبرة التي حصل عليها الجيش.

لكن ذلك، ليس مرضيا لبوتين، الذي طالب بتقوية الاستخبارات المضادة الروسية، والوقوف على التهديدات ومقاومتها.

وقال الروسي بوتين: علينا توظيف الخبرة العسكرية المكتسبة في حرب أوكرانيا لتعزيز أمننا القومي.