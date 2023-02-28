يتجاوز 1000 جنيه.. وزير التضامن تعلن زيادة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم زيادة عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة مليون هذا العام، موضحة أن تكافل وكرامة ليس معاشا وإنما هو مساعدة، ويتجاوز 1000 جنيه لأنه يشمل إجمالي ما يحصل عليه المواطن من مزايا مثل الدعم التمويني والعيش ومجانية التعليم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء الرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية بشأن مشكلات الوزارة.

وأوضحت أن الاستبعاد من تكافل وكرامة، يتم وفقا لقاعدة بيانات، قائلة: "فيه مواطنين معاهم عربيات كيا 2015 وكانوا مقدمين على معاش تكافل وكرامة".

وألقت الوزيرة الكرة في ملعب أعضاء البرلمان، قائلة: "لو عايزين تزودوا أعداد مستفيدي تكافل وكرامة، أنتم من توافقون على الموازنة".

واعترضت وزيرة التضامن الاجتماعي، على ما ذكره الأعضاء بأن "السيستم بايظ"، قائلة: "أومال المليون اللي تم إضافتهم لتكافل وكرامة حصل ازاي؟".

وأشارت نيفين القباج، إلى أنه في حال وجود مشكلة في السيستم، يتم قبول الأوراق يدويا، مؤكدا أن التضامن أكثر وزارة قامت بعمل شمول مالي لتسهيل الصرف لمعاش تكافل وكرامة وغيره.