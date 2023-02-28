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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من بوتين بسبب تصاعد هجمات المسيرات من أوكرانيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أمر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المسئولين اليوم الثلاثاء، بتشديد السيطرة على الحدود مع أوكرانيا بعد أن قدمت سلسلة من هجمات الطائرات بدون طيار تحديا جديدا لموسكو بعد أكثر من عام على غزوها الشامل لجارتها.

وبينما لم يشر بوتين إلى أي هجمات محددة في خطاب ألقاه في موسكو، جاءت تعليقاته بعد ساعات من هجمات بطائرات بدون طيار استهدفت عدة مناطق في جنوب وغرب روسيا وأغلقت السلطات المجال الجوي فوق سان بطرسبرج ردا على ما قالت بعض التقارير إنها طائرة بدون طيار.

وبثت عدة محطات تلفزيونية روسية هجوما صاروخيا، ولم تسفر الهجمات عن سقوط ضحايا لكنها أثارت ضجة أمنية مع دخول الحرب مع كييف عامها الثاني الأسبوع الماضي.

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