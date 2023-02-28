رئيس تجارية القليوبية: زيارة رئيس الوزراء لقطر تساعد على زيادة حجم الاستثمارات

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية - وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزراء ورجال أعمال ومستثمرين مصريين لدولة قطر، سوف تساعد على زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن زيارة رئيس الوزراء ووفد المرافق له، سوف يدعم فرص التعاون المشترك بين مصر وقطر، وضخ استثمارات قطرية في مصر، وبخاصة في ظل توافر فرص استثمارية واعدة غير مسبوقة في مصر في مجالات متعددة.

وأوضح «الفيومي»، أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات القطرية بمصر، وزيادة حجم التعاون بين مصر وقطر في جميع المجالات خاصة بعد عرض ما يقرب من 32 شركة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن صندوق قطر السيادي سيكون شريكا في الدخول في عدد من الاستثمارات في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة بجانب أطروحات 32 شركة مصرية في البورصة.

ونوه بأنه من المتوقع زيادة رأس المال القطري، وسوف يكون له نصيب كبير من الطروحات الحكومية، وهناك تنافس من قبل دول الخليج على زيادة استثماراتها في مصر لكن يبقى استهداف الاستثمارات القطرية في مرحلة متقدمة من أولويات الحكومة.

واختتم رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، حديثه، أن توقيع مذكرة منع الازدواج الضريبي بين مصر وقطر سيساعد على زيادة الاستثمارات القطرية في مصر.

