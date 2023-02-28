تونس تؤكد حرصها على تسهيل عمل البعثات الدبلوماسيّة المعتمدة

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيينة بالخارج بأن تونس حريصة على تسهيل عمل واتصالات البعثات الدبلوماسيّة المعتمدة لديها خدمة لعلاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة، مع التقيّد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيّة التي تنصّ على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية.

جاء ذلك وفقا لبيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية مساء اليوم " الثلاثاء".

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي علي إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تتبّع بعض الأشخاص على خلفيّة اتصالاتهم مع بعثات دبلوماسية معتمدة بتونس.

