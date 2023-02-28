تنفيذي الشرقية يناقش الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي 2022 / 20230.. والمحافظ يشدد على تفعيل دور أقسام الإيرادات بالمراكز والمدن

-تنفيذي الشرقية يناقش الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي 2022 / 2023

-محافظ الشرقية يُشدد على تفعيل دور أقسام الإيرادات بالمراكز والمدن

-إزالة 663 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2022 / 2023 ، ورفع معدلات الأداء بها والاستفادة من المبالغ المرصودة ، للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة حيث استعرض محمد العزوني مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 م ، تبلغ 637 مليون و 721 ألف جنيه وجاءت نسبة التنفيذ الكلية 63 %، حيث بلغت نسبة تنفيذ برنامج النقل والمواصلات 56% والكهرباء 77 %، وتحسين البيئة 90 % ، وتدعيم الوحدات المحلية 25 % ، الأمن والإطفاء والمرور 72 % " وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية، لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الإعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة قطعت شوطاً طويلاً في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة واستطاعت أن تضع رؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف الغير واضح المعالم وذلك من خلال البدء في تشكيل منظومة عمل حقيقية بدأت بجهد من اللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات لتستكمل بخطوات جادة من المهندس محمد الصافي السكرتير العام وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة وأصبح لدينا الأن قاعدة بيانات موضح بها أراضي أملاك الدولة بكافة المراكز والمدن والإجراءات التي تم اتخاذها عبر السنوات الماضية لتتصدر المحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية في تقنين أراضي أملاك الدولة.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة إلى أن المحافظة انتهت من تحرير 11727 عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقا للإجراءات المتخذة في هذا الشأن ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وتحصيل باقي الأقساط المستحقة وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة.

كما تم استعراض موقف الإعلانات حيث تمت الإشارة إلى أنه في خلال شهر يناير الماضي تم إزالة 663 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 851 إعلان وذلك، طبقا للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وتطرق الاجتماع إلى عرض موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة حيث تمت الإشارة إلى أنه خلال شهر فبراير الجاري تم رصد 1932 متغير منهم 1656 متغير ولاية المحافظة وتم الرد علي 1524 متغير ليؤكد المحافظ علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين قائلاً : لن نسمح لأحد بمخالفة القانون.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.