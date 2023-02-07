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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طقس سئ يضرب مراكز الشرقية .. والمحافظ يكلف بسرعة شفط مياه الأمطار

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، بسرعة الدفع بسيارات شفط وكسح مياه الأمطار من الشوارع بالتنسيق مع مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تزامناً مع سقوط الأمطار التي شهدتها مراكز ومدن المحافظة منذ قليل.

أكد المحافظ ، أن غرفة  الأزمات بديوان عام المحافظة في انعقاد دائم على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة، لحين استقرار الأحوال الجوية.

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كما اعطى  محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء برفع درجة الإستعداد لإستقبال فصل الشتاء ومواجهه التقلبات الجوية و احتماليه سقوط الأمطار ، موجهاً بضرورة مراجعة بالوعات وصفايات الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع  حتي لا تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والسيارات وكذلك  الإنتهاء من  صيانة اعمدة الإنارة وتركيب عوازل عليها تجنباً لحدوث حوادث الصعق  بالكهرباء حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بمراجعة بالوعات الصرف وصفايات الأمطار وتنظيفها للتأكد من كفائتها في تصريف مياه الامطار.

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