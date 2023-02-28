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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تجسس.. مفاجأة عاجلة حول إغلاق تطبيق تيك توك بالاتحاد الأوروبي

تطبيق تيك توك
تطبيق تيك توك

كشف مجدي يوسف، مراسل صدى البلد في بروكسيل، مفاجأة عاجلة عن تفاصيل حظر الاتحاد الأوروبي، التطبيق الصيني تيك توك، بداعي أنه تطبيق تجسس.

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وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتحاد الأوروبي تحدث عن إمكانية استخدام تيك توك، للتجسس على مفوضية الاتحاد الأوروبي، ولذا تم حظره على الموظفين.

 

لحماية أرواح المراهقين 

ولفت مجدي يوسف، مراسل صدى البلد في بروكسيل، إلى أن  الاتحاد الأوروبي كان يريد إغلاق التطبيق قبل شهر ونصف الشهر حماية لأرواح المراهقين، الذين يحتاجون مضامين معينة.

 

وأكد مجدي يوسف، مراسل صدى البلد في بروكسيل، أنه لا يوجد دليل رسمي تم نشره يفيد بوجود أهداف تجسسية لتطبيق تيك توك.

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واختتم مجدي يوسف، أن الصين تتحكم في الاقتصاد العالمي أكثر من أمريكا والاتحاد الأوروبي.

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