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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 : الترقية قريباً

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 1 مارس 2023

زيادة الأجور ممكنة لأولئك الذين يعملون في صناعة الخدمات، في بعض النواحي، قد يكون لهذا تأثير على أموالك، إذا كان لديك عدة مصادر للدخل ، فقد تتمكن من تجنب نفاد الأموال، يكون الالتزام بجدول زمني منتظم هو كل ما يتطلبه الأمر لتهدئة أعصابك، قد تظل واثقًا ومتفائلًا حتى لو تغيرت حياتك العاطفية بشكل غير متوقع.

برج الميزان وحظك اليوم صحياً 

إذا كنت برج الميزان وتعاني من مشاكل في المعدة، فقد تجد الراحة باستخدام العلاج المنزلي ومع ذلك ، لا ينبغي تجاهل مشاكل المعدة.

برج الميزان اليوم مهنيا

هناك فرصة أن تنطلق مسيرتك المهنية بطرق لم تتخيلها أبدًا وأنك ستحتل الصدارة، قد يكون تفانيك في الوظيفة قد أثار إعجاب رؤسائك، قد تتم ترقيتك قريبًا إلى منصب أعلى رتبة.

برج الميزان اليوم عاطفيا

سيكون قضاء وقت ممتع مع شريكك أمرًا مهمًا في الحب، إذا فاتتك أحداث أو أحداث مهمة مع شريكك، يجب أن تكون مستعدًا لعواقب حياتك الرومانسية.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

أولئك الذين يحرصون على أن يكونوا رواد أعمال قد يجدون داعمين مناسبين.

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