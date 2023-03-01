مانشستر سيتي يفوز على بريستول 3-0 ويتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل مانشستر سيتي لربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بانتصاره على بريستول سيتي بنتيجة 3-0، في دور الـ 16 للبطولة.

أهداف مانشستر سيتي تعاقب على تسجيلها فيل فودين بواقع هدفين في الدقيقة 7، 74، فيما سجل البلجيكي كيفن دي بروين الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 81 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، مؤمنًا انتصار فريقه.

تشكيل مانشستر سيتي

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

في حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: لويس - مانويل أكانجي - روبين دياز - ناثان آكي

خط الوسط: كالفن فيليبس - كيفن دي بروين - برناردو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جوليان ألفاريز