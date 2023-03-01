اعملوه في البيت.. الجاكوزي يحتوي على جراثيم أكثر من المرحاض

يعتبر الحمام من أكثر الأماكن التي يكثر بها الجراثيم.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في المملكة المتحدة، أن الجاكوزي قد يحتوي على نفس الجراثيم الموجودة في المرحاض.

مخاطر صحية تصيبك من استخدام الجاكوزي

وقام الباحثون بتتبع، ما يصل إلى واحد من كل 20 شخصًا استخدموا الجاكوزي في الفنادق والمنتجعات الصحية، ووجدوا أن أجسامهم تتعرض لنفس الجراثيم الموجودة في المرحاض .





وقال دكتور بريمروز فريستون من جامعة ليستر، أن الاسترخاء في حوض الاستحمام الساخن يعني النقع في مزيج من البراز وآثار البول والعرق من أجساد الآخرين .



ونصح الباحثون، بانه يجب تجنب أحواض الجاكوزي التي يستخدمها الآخرون ، والاستحمام قبل وبعد الدخول في واحدة منهم ، والبقاء في الحوض لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة.



وتابع الدكتور فريستون، "لا يحتوي حوض الجاكوزي الساخن على نفس كمية البكتيريا الموجودة في المرحاض ، ولكنه يستهلك 100 ملغ أو نحو ذلك من البراز الذي يحمله كل شخص بين أردافه.

مخاطر صحية تصيبك من استخدام الجاكوزي



وأكد فريستون، أنه قد يتسرب البول والعرق أيضًا إلى الماء ، وبالتالي فإن نفس الجراثيم الموجودة في المرحاض، وذلك على الرغم بأنه ساخن إلا أنه ليس ساخنًا بدرجة كافية لقتل معظمهم.



وأضاف الباحثون، إلى أنه يمكن أن ينتهي الأمر بالبكتيريا من أجسام الناس في الهواء من البخار المتصاعد من حوض الاستحمام الساخن أو الجاكوزي ، ويتم استنشاقها من قبل الآخرين الذين يشاركونه.



وينصح الدكتور فريستون الأشخاص باستخدام أحواض الاستحمام الساخنة في المنزل ، بدلاً من الأحواض العامة ، وتغيير الماء بعد كل استخدام إن أمكن.