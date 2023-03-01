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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. مكتبة الإسكندرية تفتتح المؤتمر السنوي للاحتفال باليوم العالمي للفرانكوفونية 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

تفتتح مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، المؤتمر السنوي للاحتفال باليوم العالمي للفرانكوفونية تحت عنوان "نحو أفريقيا بلا حدود"، في تمام الساعة 10:00 صباحاً بالمسرح الصغير، بقاعة مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

يُلقي المؤتمر المُقام علي مدار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 1-2 مارس 2023 الضوء على أهمية القارة الأفريقية وثروتها الطبيعية والبشرية وذلك من خلال خمسة محاور وهي التاريخ والجغرافيا، واللغة والثقافة، والبيئة والصحة، والاقتصاد والصناعة، والتعليم والتدريب.

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يفتتح المؤتمر كل من الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والسيد مارك باريتي؛ سفير فرنسا بمصر، والسيد محمدو لابارانج؛ سفير الكاميرون بمصر، والسيد تيري فيردل؛ رئيس جامعة سنجور بالإسكندرية، والدكتور حمد لوزة؛ نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، والسيدة سها عامر؛ رئيس الحرم الرقمي الفرنكفوني بالإسكندرية للوكالة الجامعية الفرنكوفونية، والدكتور عبد الحكيم الواعر؛ مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بمنظمة "الفاو"، كما يُحاضر بالمؤتمر عدد من صفوة السفراء والقناصل الفرانكفون، والخبراء والعلماء والعاملين بكل هذه المجالات في المؤتمر بالحضور المباشر وعبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ويتم تنظيم هذا المؤتمر تحت رعاية مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة سنجور، والوكالة الجامعية الفرانكوفونية، بالإضافة إلى مجموعة من الرعاة الداعمين مثل: قناة TV5 Maghreb Orient، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومؤسسة كيميت بطرس غالي، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، ودار نشر جينيال، والمعهد الثقافي الفرنسي، وقسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ومركز الفنون في مكتبة الإسكندرية.

وجدير بالذكر، أنه في اليوم الأول وقبل بدء فعاليات الجلسة الافتتاحية، يتم عقد مسابقة إملاء باللغة الفرنسية لطلاب مرحلتي الإعدادي والثانوي، وطلاب الجامعات، والجمهور العام الفرانكفوني، وذلك بالتعاون مع قسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية.
وعلى هامش المؤتمر، ينظم مركز الأنشطة الفرانكوفونية حفل غنائي يقدمه فريق Bandetta بالتعاون مع عدد من طلبة جامعة سنجور لغناء باقة من الأغاني من مختلف الدول الأفريقية بتعدد لغاتها ولهجاتها.

وفى حفل ختام المؤتمر، سيتم الإعلان وتقديم الجوائز للفائزين بالإملاء والمسابقة السنوية التي تشجع على المشاركة بالكتابة والترجمة والتلخيص والرسم والتصوير المرئي، هذا بالإضافة إلى عرض فيلم "Africa Paradis" للمخرج سلفستر أموسو من بنين وذلك بالمعهد الثقافي الفرنسي.
يتم بث فعاليات المؤتمر على موقع مكتبة الإسكندرية مما يتيح لكل الجمهور الفرانكوفوني المهتم بموضوع المؤتمر إمكانية الحضور ومتابعته.

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