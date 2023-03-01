القومي للبحوث الفلكية يكشف حقيقة انفجار براكين في البحر وحدوث تسونامي

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: “متابعينا الكرام إدارة الصفحات الرسمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية يقوم بها كوادر المعهد العلمية من الحاصلين علي الدكتوراه والماجستير في جميع التخصصات ”الفلك، الجيوفيزياء، الزلازل ، المغناطيسية الأرضية، الفيزياء الفلكية.. وغيرها".. يقومون علي خدمتكم والرد علي جميع استفساراتكم لضمان وصول المعلومة الصحيحة المجردة بشكل واضح ومهما كانت التعليقات سنقوم بالرد عليها علي قدر استطاعتنا ونقدر الجميع .

وكتب المعهد عبر كومنت له علي الصفحة ليؤكد فيه ويرد فيه علي جميع التساؤلات التي يتم طرحها من قبل المواطنين حول الزلازل وإمكانية حدوث تسونامي أو براكين في البحر.

وكتب المعهد قائلاً:

-الزلازل تحدث بكل مكان طول الوقت سواء في مصر أو غيرها من الدول لكن بفضل الله مصر ليست علي حزام الزلازل.

-لم ينفجر أي براكين في البحر وشواطئ مصر لن تتعرض لتسونامي فلا داعي للقلق.

-الهزات الأرضية ليست كلها بسبب الزلازل فهناك أسباب مثل الإنشاءات الضخمة وغيرها ودور المعهد العلمي هو إصدار البيانات الرسمية عند حدوث الزلازل ونشر الوعي باستمرار عن ظاهرة الزلازل.

-والزلازل لم يزد عددها على أي أعوام سابقة وهذه معلومة صحيحة وليست رأيًا ولكن شدة المتابعة وكثرة الشائعات علي وسائل التواصل وكثرة تداول الأخبار عنها أعطي هذا الانطباع الخاطئ.

طلب عاجل من البحوث الفلكية لوسائل الإعلام

وكان قد طالب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جميع وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في نقل أخبار الزلازل وما يعلنه الخبير الهولندي من تنبوءات بهذا الشأن.

وقال المعهد عبر صفحته علي الفيس بوك: “نكرر مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة عند نقل أخبار الظواهر الطبيعية مثل الزلازل وإدراك أهمية أخذ المعلومة من مصادرها الموثوقة”.

وأضاف: “من يدعي بالخبير الهولندي تنبأ أن تحدث زلازل وهي تحدث بالفعل طوال الوقت في كل مكان لأن هذه هي طبيعة القشرة الأرضية ولكن غالبيتها بفضل الله ضعيفة”، موضحا أن توقع حدوث زلازل في مناطق نشطة زلزالياً لا يعتبر تنبؤًا مطلقاً.