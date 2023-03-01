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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإدارة الأمريكية تؤكد دعمها القوي لتجديد العمل بقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكدت الإدارة الأمريكية دعمها القوي لإعادة إجازة الكونجرس للمادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (فيزا) المعنية بجمع معلومات استخبارية حيوية.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني أمس الثلاثاء، إن المادة 702 حجر الزاوية للأمن القومي للولايات المتحدة.
وأكد أن هذه السلطة أداة لا تقدر بثمن تستمر في حماية الأمريكيين كل يوم وهي ضرورية لضمان قدرة وكالات الدفاع والاستخبارات وإنفاذ القانون الأمريكية على الاستجابة للتهديدات من الصين وروسيا والجهات الفاعلة الإلكترونية الشائنة والإرهابيين وأولئك الذين يسعون لإلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية.
وأشار إلى أن إعادة العمل بالمادة 702 وأحكام قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الأخرى المنتهية الصلاحية هي أولوية قصوى لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.
يشار إلى أنه من المقرر أن تنتهي صلاحية هذه المادة في نهاية العام، ويدفع البيت الأبيض بالفعل المشرعين نحو تجديده.

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