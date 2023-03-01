"خزانة الكنوز الطقسية بمعبد مدينة هابو" ندوة في مكتبة الإسكندرية

تُنظِّم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات محاضرة بعنوان «خزانة الكنوز الطقسية بمعبد مدينة هابو»، يوم الأحد، 5 مارس 2023، في تمام 1.00 ظهرًا؛ بمكتبة الإسكندرية، المبنى الرئيسي، قاعة الشراع الثالث.

يُلقي المحاضرة الأستاذ الدكتور خالد أحمد حمزة عوض؛ أستاذ ورئيس قسم الآثار المصرية بكلية الآداب، جامعة المنوفية. وتُلقي المحاضرة الضوء على التفاصيل المعمارية لخزانة كنوز معبد مدينة هابو، وما حوته جدرانها من مناظر مهمة توضح وظيفة هذه الخزانة في عصر الدولة الحديثة.

جدير بالذكر أن مدينة هابو منطقة أثرية تقع جنوب طيبة على الضفة الغربية للنيل، وبها آثار مهمة عديدة؛ في مقدمتها معبد رمسيس الثالث، أحد ملوك الأسرة العشرين، كما تحتوي المدينة على صروح عديدة، ولكن أشهرها المعبد الجنائزي لرمسيس الثالث والذي يعد من أبرز المعابد في مصر، وقد عُرف في مصر القديمة بقصر ملايين السنين لملك مصر العليا والسفلى.