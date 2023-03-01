عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"خزانة الكنوز الطقسية بمعبد مدينة هابو" ندوة في مكتبة الإسكندرية

صدى البلد

تُنظِّم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات محاضرة بعنوان «خزانة الكنوز الطقسية بمعبد مدينة هابو»، يوم الأحد، 5 مارس 2023، في تمام 1.00 ظهرًا؛ بمكتبة الإسكندرية، المبنى الرئيسي، قاعة الشراع الثالث.

يُلقي المحاضرة الأستاذ الدكتور خالد أحمد حمزة عوض؛ أستاذ ورئيس قسم الآثار المصرية بكلية الآداب، جامعة المنوفية. وتُلقي المحاضرة الضوء على التفاصيل المعمارية لخزانة كنوز معبد مدينة هابو، وما حوته جدرانها من مناظر مهمة توضح وظيفة هذه الخزانة في عصر الدولة الحديثة.

txt

القاهرة تستضيف اجتماع الاستراتيجية العربية لصون التراث الثقافي غير المادي

txt

رئيس القومي لثقافة الطفل: سعد عبدالرحمن كان أخا كبيرا لي ومثالا للنزاهة|خاص

txt

بحث آفاق التعاون بين الإيسيسكو ومعهد الشارقة للتراث

txt

حاكم الشارقة يتسلم شهادة تسجيل "بوابة الإمارات المتصالحة" ضمن قوائم التراث بالعالم الإسلامي

txt

هيئة الكتاب تصدر «حكايات من عصر الجاز» ضمن سلسلة الجوائز

txt

الإعلامي محمد الباز ضيف حديث الأربعاء بمركز إبداع القاهرة

txt

101 عام على صدور تصريح 28 فبراير 1922 ..تفاصيل مدهشة

txt

"سرجي مرجي" معرض جديد للفنانة سماء يحيى ..تعرف على تفاصيله

txt

حسين الشافعي عن ثروت عكاشة: مقاله عن ثورة 52 كان سببا في نفيه

txt

"وثيقة الأخوة الإنسانية والعيش المشترك" فى ملتقى الهناجر الثقافى.. غدا

جدير بالذكر أن مدينة هابو منطقة أثرية تقع جنوب طيبة على الضفة الغربية للنيل، وبها آثار مهمة عديدة؛ في مقدمتها معبد رمسيس الثالث، أحد ملوك الأسرة العشرين، كما تحتوي المدينة على صروح عديدة، ولكن أشهرها المعبد الجنائزي لرمسيس الثالث والذي يعد من أبرز المعابد في مصر، وقد عُرف في مصر القديمة بقصر ملايين السنين لملك مصر العليا والسفلى.

 

مكتبة الاسكندرية زاهي حواس متحف الاثار رمسيس الثالث مركز زاهي حواس للمصريات التراث الثقافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألفاظ وشتائم خارجة.. خناقة سيد عبد الحفيظ وإداري الداخلية | فيديو

تحذير عاجل| الأرصاد الجوية: عاصفة ترابية في هذا التوقيت

اجتماع عاجل مع الخطيب.. «متعب» يفتح النار على مسئول بارز في الأهلي

400 جنيه|الذهب يهبط بشكل غير متوقع ومفاجأة في عيار 21 الآن

علاقة عاطفية وهمية وحمل .. اعترافات صادمة من ضحية العمرانية

لن يحدث مرة أخرى..أحمد موسى يكشف مفاجأة حول قرار وقف برنامج رياضي

تحرك جديد في أسعار الذهب لم يحدث منذ أشهر

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

ترشيحاتنا

الفراخ تتراجع من جديد|هبوط مفاجئ الآن.. والبانيه يفقد 50 جنيهًا دفعة واحدة

زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة فيض آباد الأفغانية

مرشح الحزب الحاكم حصد 8.8 مليون صوت.. بولا تينوبو يفوز برئاسة نيجيريا

استياء وغضب شديد في الأهلي بسبب كولر .. تفاصيل

أبو داوود: من يقدم الفن الرديء مثل تاجر المخدرات لإضراره بالمجتمع

8 آلاف يورو مقابل الركوب.. تفاصيل مروعة بشأن ضحايا قارب الموت بإيطاليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حتة فرخة.. سيدة تعرض حياة رجل للخطر بأستراليا.. ما القصة؟

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

رجيم سريع المفعول للتخلص من وزنك الزائد في 3 أسابيع

رقم خرافي.. سعر جمبسيوت وإكسسوارات بلقيس فتحي يثير ضجة

فيديو

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

حقيقة ثوران بركان في البحر المتوسط| ماذا يحدث؟

لحظات مؤثرة.. بكاء عاصي الحلاني بسبب ابنته I فيديو

حكم بسجن صاحب مغارة علي بابا بالزمالك.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ