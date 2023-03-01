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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لبنى عبد العزيز ضيفة «أرواح في المدينة» بمركز إبداع القاهرة |تفاصيل

صدى البلد

يستضيف مركز إبداع القاهرة -بساحة دار الأوبرا المصرية-، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، اللقاء الحادى عشر من سلسلة أرواح في المدينة للإعلامي محمود التميمي، في السادسة مساء الجمعة 3 مارس، والتى ينظمها بيت المعمار المصري بالتعاون مع مشروع "القاهرة عنواني".

 

 تحل النجمة الكبيرة لبنى عبد العزيز ضيفة على اللقاء، والذي يتناول فيه التميمي قراءة لقاهرة  الخمسينيات والستينيات من خلال أفلام الفنانة لُبنى عبد العزيز أو ما يمكن وصفه ب "قاهرة لُبنى".

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يصاحب اللقاء عرض مقاطع من فيلم "عروس النيل" بمناسبة مرور 60 سنة على انتاجه في حضور بطلته القديرة لُبنى عبد العزيز، بالاضافة إلى مقاطع مختارة من "الوسادة الخالية" و "أنا حُرة"؛ أفلام وثقت ملامح المدينة في زمن لُبنى .. إلى جانب قصص نادرة من الأرشيف الصحفي المصري عن تلك الأفلام وعن القاهرة ومجتمعها وتغيراته كما عودنا منذ اطلاق سلسلة عروض "أرواح في المدينة".
 

مركز إبداع القاهرة لبني عبد العزيز صندوق التنمية الثقافية دار الأوبرا عروس النيل التنمية الثقافية دار الاوبرا المصرية

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