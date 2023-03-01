عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: العراقيون سيتغلبون على التحديات

صدى البلد

  أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش عن ثقته في أن العراقيين سيتغلبون على التحديات ..مرحبا بجهود الحكومة العراقية لتسهيل عودة النازحين من الخارج .
ووفقا لوكالة الأنباء العراقية /واع/ جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده جوتيريش اليوم ، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عقب وصوله إلى بغداد .
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش في المؤتمر الصحفي، "يسعدني أن أكون هنا في بغداد"، مبينا أنه زار بغداد لعدة مرات وتضامن مع العراق لدعم المؤسسات".
وعبر عن ثقته بأن العراقيين سيتمكنون من التغلب على التحديات والصعوبات التي يواجهونها"، مؤكدا بأنه "إذا كانت لديه فرصة فسيقابل النازحين العراقيين في إقليم كردستان العراق".
وأشار إلى أنه قد زار الجالية العراقية في سوريا وشاهد الظروف التي تسهل لهم العودة للعراق"، مرحبا بجهود "الحكومة العراقية بتسهيل عودة النازحين من الخارج".
ومن جهته قال وزير الخارجية فؤاد حسين إن العلاقات بين العراق واليونامي قوية وبالنتيجة العلاقات بين العراق والأمم المتحدة تفاعلية"، مشيدا بدور "الأمين العام للأمم المتحدة لدعمه للعراق في مختلف المراحل سواء كانت المسيرة السياسية العراقية أو المسيرة الديمقراطية".
وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة زار العراق في العديد من المرات واطلع على وضع اللاجئين والنازحين وعلى الوضع السياسي"، معربا عن تطلعه لإجراء لقاءات ومباحثات مكثفة مع الأمين العام حول تطورات الوضع السياسي في العراق والمنطقة والوضع العالمي.
وأوضح أن "هنالك تحديات كبيرة سواء تحديات وطنية أو إقليمية وعالمية، ونحتاج إلى تبادل وجهات النظر وإلى دعم الأمين العام للأمم المتحدة لهذه التحديات، مؤكدا أن للأمين العام أفكارا مهمة ونتطلع لسماع هذه الطروحات خاصة للوضع والأمن الإقليميين".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|الذهب يهبط بشكل غير متوقع ومفاجأة في عيار 21 الآن

الفراخ تتراجع من جديد|هبوط مفاجئ الآن.. والبانيه يفقد 50 جنيهًا دفعة واحدة

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

اجتماع عاجل مع الخطيب.. «متعب» يفتح النار على مسئول بارز في الأهلي

تفاصيل مشادة الشناوي مع رامي ربيعة بعد تعادل الأهلي أمام الداخلية

أخبار الرياضة| اجتماع عاجل لمتعب مع الخطيب.. وانفراجة في غرامة كهربا للزمالك.. وتعليق مثير لمدرب الأبيض قبل مواجهة الأهلي

استياء وغضب شديد في الأهلي بسبب كولر .. تفاصيل

علاقة عاطفية وهمية وحمل .. اعترافات صادمة من ضحية العمرانية

ترشيحاتنا

البعض يستغل ظروف المكروبين.. هذا ما حدث في تركيا بعد الزلزال الرهيب

بيراميدز ينافس الأهلي على صدارة الدوري بعد تعادل الأحمر مع الداخلية

انخفاض وتيرة الهجمات الروسية بالمسيرات في أوكرانيا.. بريطانيا تكشف مفاجأة

الذروة.. الارصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم وغدا

بعد الاتهامات الأمريكية للصين.. بيان عاجل من روسيا بشأن أصل فيروس كورونا

انشقت الأرض.. حقيقة فيديو مرعب عن زلزال تركيا| القصة كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز كل الناس تاكل| تاجر يبيع الفرخة الحشو بـ25 جنيها في الشرقية.. فيديو

في ثوانٍ .. شاهد لحظات تحطيم فيراري لـ 5 سيارات ببريطانيا

بسبب حتة فرخة.. سيدة تعرض حياة رجل للخطر بأستراليا.. ما القصة؟

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

فيديو

مقلب في أحمد حلمي.. شريف منير يتحدث عن كواليس فيلم "سهر الليالي"

وصلة رقص مع أصدقائها | ظهور صادم لـ حلا شيحة بالسيجارة.. فيديو

حقيقة ثوران بركان في البحر المتوسط| ماذا يحدث؟

لحظات مؤثرة.. بكاء عاصي الحلاني بسبب ابنته I فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ