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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الوطن" العمانية تؤكد ضرورة وقف تهويد القدس المحتلة والتوسع الاستيطاني

صدى البلد

  أكدت صحيفة (الوطن) العمانية ضرورة وقف سياسة الاغتيالات والاقتحامات وتهويد القدس المحتلة والتوسع الاستيطاني، والإجراءات الإسرائيلية الأحادية.
وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأربعاء تحت عنوان "رغبة في التهدئة وإصرار على التصعيد" - أن الاجتماع الأمني الذي أقيم في مدينة العقبة الأردنية خرج بعدد من النتائج، أهمها التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومنع المزيد من «العنف»، و(التشديد) على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس دون تغيير، وتأكيد الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة من (3) إلى (6) أشهر.
وأشارت إلى أنه رغم أن الدول التي اجتمعت في العقبة سعت إلى الوصول لتهدئة وإجراءات بناء ثقة، تكون انطلاقة لانخراط سياسي أشمل بين الجانبين، إلا أن نيات دولة الاحتلال الإسرائيلي ـ كالعادة ـ ليست خالصة، لدرجة جعلت خبراء أمريكيين يقللون من النتائج التي خرج بها الاجتماع، فتلك الدولة تضرب دائما كافة الجهود في مقتل عبر استخدام كافة السبل التي تعمل على توتير الأجواء والتصعيد المقصود.

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