بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء وسكرتيري الوحدات المحلية بمركز أبو كبير في الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم (1770) لسنة 2023 بإنهاء تكليف كلٍ من عبد اللطيف جبر إبراهيم دسوقي، رئيس الوحدة المحلية القروية بأولاد موسى، وأحمد عبد الرحمن منصور، رئيس الوحدة المحلية القروية بطوخ القراموص، وأشرف أحمد متولي، سكرتير الوحدة المحلية القروية بأولاد موسى، ونقلهم للعمل برئاسة مركز ومدينة أبو كبير على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

كما قرر المحافظ إعادة تنظيم العمل بين كلٍ من خالد محمد محمد عبد المقصود، رئيس الوحدة المحلية القروية بمنشأة رضوان، للعمل رئيساً للوحدة المحلية القروية بالرحمانية، وحازم عبد الفتاح الشرقاوي، رئيس الوحدة المحلية القروية بالرحمانية، للعمل رئيساً للوحدة المحلية القروية بالحصوة، وفوزية عبد الحميد محمود علي، رئيس الوحدة المحلية القروية ببني عياض، للعمل رئيساً للوحدة المحلية القروية بمنشأة رضوان.

وعبد الفتاح عبد اللطيف عبد الفتاح، سكرتير الوحدة المحلية القروية بهربيط، للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية القروية بطوخ القراموص، وعماد حمدي أحمد محمد، سكرتير الوحدة المحلية القروية بطوخ القراموص، للعمل سكرتيرا للوحدة المحلية القروية ببني عياض، وعبد الناصر إبراهيم أحمد شعبان، رئيس الوحدة المحلية القروية بالحصوة، لتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مركز ومدينة أبو كبير، وأمل ياسين محمد واكد، سكرتير الوحدة المحلية القروية بالحصوة، للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بطوخ القراموص، ورحاب رمضان إبراهيم سيد أحمد، سكرتير الوحدة المحلية القروية ببني عياض، للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية ببني عياض.

ولتحسين منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، قرر محافظ الشرقية تكليف كلٍ من محمد علي إبراهيم بكر، باحث شئون عاملين أول برئاسة مركز ومدينة أبو كبير، للقيام بتسيير العمل في وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بأولاد موسى، ومحمد عبد الباقي السيد إبراهيم، باحث قانوني ثالث برئاسة مركز ومدينة أبو كبير، للقيام بتسيير العمل في وظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بالحصوة، ومحمد عطية عبد الرحمن عبد الفتاح، باحث إحصاء ثالث بالوحدة المحلية القروية بالحصوة بمركز ومدينة أبو كبير، للقيام بتسيير العمل في وظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بهربيط، وإبراهيم عبد العاطي محمد علي، باحث شئون لجان ومجالس أول بالوحدة المحلية القروية بالحصوة بمركز ومدينة أبو كبير، للقيام بتسيير العمل في وظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بأولاد موسى.

وأوضح المحافظ أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى المذكرة المقدمة من رئيس مركز ومدينة أبو كبير، ولحسن سير العمل وانتظامه، وللصالح العام، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.