وزير الخارجية الأمريكي يعلن شرطا واحدا لإنهاء الحرب في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية ملتزمة بتعزيز العلاقات مع دول آسيا الوسطى.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في كلمة له اليوم، أن الولايات المتحدة تسعى إلى إيجاد أسواق جديدة وتعميق للشراكات مع دول آسيا الوسطى، مشيرا إلى أننا ملتزمون بتقديم المساعدة اللازمة لدول آسيا الوسطى من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع بلينكن: "سنبقى ملتزمين بالدفاع عن سيادة أوكرانيا وكل دول آسيا الوسطى"، لافتا إلى أن الحرب على أوكرانيا يمكن أن تنتهي اليوم إذا قرر الرئيس الروسي ذلك، ولو توفرت فرصة للسلام في أوكرانيا فسنرحب بها لكن بوتين بدأ الحرب وبإمكانه إيقافها.

وأشار إلى أنه يجب أن نضمن ألا تكرر روسيا ما اقترفته في أوكرانيا.

وأوضح بلينكن، أنه لا توجد خطط للقاء وزيري الخارجية الروسي والصيني خلال اجتماع مجموعة العشرين، مشيرا إلى أنه لا يمكن للصين أن تقدم نفسها كقوة للسلام العالمي وتغذي الحرب التي بدأتها روسيا في آن معا.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن روسيا تحاول تجاوز العقوبات المفروضة عليها، متابعا: "ننسق مع مختلف الدول لمواصلة الضغط على موسكو".

وأشار بلينكن، إلى أن بوتين حاول استخدام الطاقة والغذاء سلاحا لإخضاع أوكرانيا مما أدى لارتفاع الأسعار.