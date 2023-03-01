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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس لجنة التجارة الداخلية: معارض أهلا رمضان سيطرت على الأسعار بالأسواق

متي بشاي
متي بشاي

قال المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن معارض أهلا رمضان ساهمت في السيطرة على الأسعار بالأسواق المصرية، وأحدثت نوعا من التوازن السعري في السلع بين المعروض داخل المعارض والمعروض بالسوق الحر.

 

وأوضح في بيان له اليوم، أن معارض أهلا رمضان فرملت انفلات الأسعار ومواصفاتها لمزيد من الارتفاعات، مشيرا إلي أن المعارض تبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالسوق الحر بأسعار تقل نحو أكثر من 30٪.

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ولفت إلى أن الاقتصاد المصري مثل العديد من اقتصادات العلم تأثر بالحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت بشكل كبير وغير متوقع على أسعار كافة السلع في الأشهر الأخيرة، في ظل تأثر سلاسل الإمداد بالصراع في شرق أوروبا. 

وأضاف بشاي، أن وزارة التموين تتابع لحظة بلحظة سير العمل في معارض أهلا رمضان، من خلال مديريات ومكاتب التموين المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية، والعمل علي زيادة ووفرة المعروض من كافة السلع بشكل مستمر .

وأوضح بشاي، أنه تم إشراك مصانع وشركات الأغذية والسلاسل التجارية الكبرى فى عرض وبيع السلع الأساسية الاستراتيجية وكافة السلع بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين .

وأردف، أن الأسواق تشهد استقرارا وثباتا فى أسعار الخضر والفاكهة، بما يتناسب مع كافة المواطنين مع وجود تذبذب فى أسعار بعض السلع، طبقاً لحركة السوق الحر بدون تأثير على توفر تلك السلع فى الأسواق.

 

 

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