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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السوداني: العراق تجاوز أزمته السياسية وتتركز جهوده على التحديات الاقتصادية

صدى البلد

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأربعاء، أن العراق تجاوز أزمته السياسية وأصبح مفتاحاً لحل أزمات المنطقة.

 


جاء ذلك خلال لقاء السوداني الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي وصل إلى العاصمة بغداد أمس في زيارة رسمية، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.


واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - العلاقات الثنائية بين العراق والمنظمة الدولية، وآفاق التعاون في ملفات النازحين والدور الدولي المطلوب، ومواجهة تحديات المناخ والحاجة للمساعدة الدولية في هذا الملف، وكذلك جهود العراق في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، ودوره الريادي في خفض التوترات بالمنطقة وضمان استقرارها.
وأعرب السوداني عن شكره لبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، وجهودها في مساعدة العراق بمراحل مختلفة، مؤكداً أن العراق تجاوز أزمته السياسية، وتركزت جهوده على التحديات الاقتصادية والبيئية، وقد وضعت الحكومة عدة أولويات لمواجهة تلك التحديات.
من جانبه، وصف الأمين العام للأمم المتحدة زيارته للعراق بـ"المميزة"، مؤكداً دعم المجتمع الدولي للعراق في ملف التحديات المناخية، وملف النازحين.
وأشاد جوتيريش، بـ"أولويات الحكومة وتركيزها على ملف مكافحة الفساد وثمن قرارها لإعادة النازحين إلى مناطقهم، ووصفه بالقرار الشجاع والإيجابي، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لدعم حكومة العراق إزاء التحديات التي تواجهها، معرباً عن تفاؤله بما تقوم به الحكومة العراقية من جهود في جميع المجالات.

أ م ر-ب ح ع/مرو/ارم

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