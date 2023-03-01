محافظ المنوفية يستعرض الموقف الحالى لخطة رصف الطرق

شدد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة الإسراع فى إنهاء كافة أعمال رصف الطرق المخطط تنفيذها ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023 وذلك خلال شهرين ، مع التأكيد على التنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء كافة أعمال الترفيق قبل البدء فى الرصف وذلك لتسريع وتيرة العمل ورفع نسب الإنجاز بنطاق المحافظة ، جاء ذلك خلال اجتماعه بعدد من شركات الرصف.



وأشار محافظ المنوفية إلى أنه فور الإنتهاء من تنفيذ أعمال الرصف بخطة العام الحالى سيتم البدء فوراً في إسناد خطة الرصف الجديدة للعام 2023/2024 ،موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الموقف والتواصل المباشر مع الشركات لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول ، مع التأكيد على الإلتزام بمعايير ومواصفات الجودة حفاظاً على الصالح العام.



وخلال الإجتماع تم استعراض محاور قطاع الرصف والتطوير الجارى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك لمتابعة تنفيذ الأعمال والموقف التنفيذى ، وأهم المعوقات لسرعة تذليلها وتقديم الدعم اللازم لنهو كافة المشروعات للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، كما تطرق الاجتماع مناقشة الإعتمادات المالية الإضافية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كدعم للمحافظة لإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية ، موجهاً بضرورة الإستغلال الأمثل لتلك الاعتمادات في تنفيذ المشروعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة .



وأكد محافظ المنوفية على أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستساهم بدورها في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية وتنشيط حركة التجارة داخل المحافظة كون قطاع الطرق أحد محاور التنمية المستدامة.