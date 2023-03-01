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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الرابط متاح.. تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لـ مباراة الأهلي والقطن الكاميروني

النادي الأهلي
النادي الأهلي

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الأهلي و القطن الكاميروني المقرر إقامتها السبت المقبل على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي و القطن الكاميروني في السادسة مساء السبت ، و يتم حجز التذاكر عبر  ‎‏tazkarti.com و‎لاستلام التذكرة و تذكرتي Fan ID‎‏ tazkarti.co/TOutlets

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إصابة جديدة فى النادي الأهلي 

كشف مصدر في الأهلي عن إصابة عمرو السولية نجم فريق الكرة الأول بالنادي خلال مران الفريق اليوم.

وأكد المصدر، أن عمرو السولية شعر بآلام جديدة بعد مشاركته في التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره القطن الكاميروني في إطار منافسات دور المجموعات ب دوري أبطال إفريقيا.

كان فريق الأهلي تعادل أمس أمام الداخليه بهدف لكل فريق في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلى القطن دوري ابطال افريقيا الدوري الداخلية

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