نسينا نعيش لـ أنغام تحقق مليون مشاهدة .. فيديو

حققت أغنية “أنغام” التي تحمل إسم “نسينا نعيش” نجاح كبير حيث كثرت حاجز المليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”، كما احتلت الـ Top ten.

“نسينا نعيش” كلمات جمال الخولي، والحان سهم، وتوزيع عمر الصباغ، وميكس وماستر أمير محروس.

تقول كلمات الأغنية: "فضلنا نعيش عشان ننسى .. وفالأخر نسينا نعيش .. هنلقى في الغياب فرصة

وفالأخر لقينا مافيش .. ما سابناش الفراق نرتاح .. ولا جاب اللي سابنا وراح .. ماحدش فينا زي ما كان .. بيتمنى يعيش بيعيش".



بنفتكر الكلام بالحرف .. بنشتاق في الغياب الضعف .. وأدي الدنيا اللي بتنسي ..كمان طلعت ما بتنسيش".



يذكر أن الفنانة أنغام طرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة “خليني شوية معاك”، عبر يوتيوب، وظهرت في الكليب برفقة الفنان اللبناني صالح عبد النبي، المعروف بموديل أغاني نانسي عجرم.

وطرحت أنغام، البرومو الرسمي الخاص بالأغنية، من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام” وعلقت قائلة: “نسينا نعيش .. ٢٦-٢-٢٠٢٣”.

وروجت أنغام، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفلها الغنائي في قطر، المقرر له 24 فبراير الجاري.

ونشرت أنغام، البوستر الدعائي للحفل، وعلقت عليه: «ميعادنا في قطر 24 فبراير، ومستعدين، أنغام في قطر».