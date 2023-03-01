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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الفيوم تشهد عروض مسابقة مسرحية المناهج المرشحة للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية

أثنا العروض
أثنا العروض

 شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم،  فى مسابقة مسرحية المناهج  على مستوى الجمهورية، التى  أقيمت تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم،  حيث نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسابقة مسرحة المناهج  ،  المرشحة للمشاركة فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية ، بحضور الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، وريحاب عريق وكيل المديرية ، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية ، ونجلاء أحمد جلال موجة عام المسرح ، والعلاقات العامة بالمديرية، بمسرح مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

ففي المرحلة الإعدادية، شاركت مدرسة الريان الإعدادية بيوسف الصديق، بعرض مسرحي بعنوان "محكمة العدل النحوية"، وشاركت مدرسة العلا الخاصة بإبشواي بعرض مسرحي بعنوان " قواعد اللغة العربية".

وفي المرحلة الابتدائية، شاركت مدرسة المستقبل الخاصة بطامية بعرض بعنوان "محاكمة الأفعال الخمسة" ، ومدرسة الأوائل الخاصة بعرض الأشكال الهندسية.

وفي التربية الخاصة شاركت مدرسة النور للمكفوفين بمسرحية بعنوان "التراب" وشاركت مدرسة الأمل للصم بنين ، ومدرسة الأمل للصم بنات ، بمسرحية بعنوان ، الملك العادل، وأوبريت تحيا مصر  ، وشاركت مدرسة التربية الفكرية ، بأوبريت حلم أحلام.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على المسابقة ، بإدارة الشئون التنفيذية، وتوجيه عام المسرح، وجميع المدارس المشاركة في المسابقة، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، والمشاركة الفعالة في المسابقات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مستوى الجمهورية.

 

 

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