التنمية المحلية تطرح كميات إضافية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة

قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن "مبادرة سند الخير" بدأت بـ 69 سيارة ووصلت الآن لـ 100 سيارة منتشرة بـ 20محافظة، وسوف تصل لـ 120 سيارة مع قدوم شهر رمضان المبارك، منوهًا إلى أن هذه المنافذ متحركة وتنزل بشكل يومي، وتنتقل من قرية لأخرى لإمداد الأهالي بالقرى والمناطق الشعبية بالسلع بشكل مستمر.

أضاف خالد قاسم خلال مداخلة هاتفية على قناة دي ام سي الفضائية؛ أن اللواء هشام آمنة، تلقى تقريرًا عن متابعة مبادرة "سند الخير"، منذ إطلاقها في 31 مارس الماضي ـ وحتى نهاية الأسبوع الماضي، ووفرت المبادرة؛ السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى بـ 18 محافظة كمرحلة أولى، كما عملت المبادرة على تلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن المصري البسيط بتوفير السلع والمستلزمات الأساسية؛ ما يسهم في خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع بالمحافظات.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن المبادرة تأتي استمرارًا لجهود الوزارة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، خاصة محدودي الدخل، ولمواجهة جشع بعض التجار واستغلالهم للظروف الاقتصاديه العالمية .

وتابع أن مبادرة "سند الخير" بدأت منذ 31 مارس الماضي، وكان تركيزها الأكبر على الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجًا، وتستهدف النزول بسيارات ثلاجات متنقلة تضم ما يتجاوز 73 سلعة؛ مضيفا أن اللحوم تأتي على رأس هذه السلعة بنسبة 61% يليها البقالة بنسبة 16% ثم الدواجن 11%، ثم المصنعات مثل البرجر والبانيه المتبل والسجق وغيرها بنسبة 9%، ثم اللحوم الطازجة بنسبة 2% والأسماك 1%.