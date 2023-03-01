خطابات مزوّرة .. حسم جدل موعد عرض مسلسل معاوية

أصدرت "مجموعة MBC" بيانا صحفيا عطفا على الخطابات المفبركة التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على أنها صادرة عن إحدى أو بعض قنوات أو منصات أو منابر "مجموعة MBC" بخصوص مسلسل "معاوية"، يهم "مجموعة MBC" أن توضح أن تلك الخطابات التي تحمل شعارات MBC خطابات مزورة لا أساس لها، وتنتحل صفة المجموعة، لذا فإن كل من يتناقلها أو يروّج لها عن قصد أو عن غير قصد سيضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية أصولاً.



كما توضح "مجموعة MBC" أن مسلسل "معاوية" مازال قيد التحضير إنتاجياً وفنياً، وسيتم الإعلان عن موعد عرضه بمجرّد أن يصبح جاهزاً.

MBC" : البيانات المتعلقة بالمجموعة هي تلك التي تصدر رسمياً عنها

وشدد "مجموعة MBC" على أن البيانات المتعلقة بالمجموعة هي تلك التي تصدر رسمياً عنها وتُوزّع عبر مكتبها الإعلامي من مقرّها الرئيسي.



وأضاف البيان الرسمي: المصدر الوحيد الموثوق للمعلومات المتعلقة بإنتاجات MBC وعروضها وجداولها البرامجية ومحتواها الإعلامي هو شاشات MBC ومنصاتها وصفحاتها الرسمية.