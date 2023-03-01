عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خطابات مزوّرة .. حسم جدل موعد عرض مسلسل معاوية

مسلسل معاوية
مسلسل معاوية

أصدرت "مجموعة MBC" بيانا صحفيا عطفا على الخطابات المفبركة التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على أنها صادرة عن إحدى أو بعض قنوات أو منصات أو منابر "مجموعة MBC" بخصوص مسلسل "معاوية"، يهم "مجموعة MBC" أن توضح أن تلك الخطابات التي تحمل شعارات MBC خطابات مزورة لا أساس لها، وتنتحل صفة المجموعة، لذا فإن كل من يتناقلها أو يروّج لها عن قصد أو عن غير قصد سيضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية أصولاً.
 

كما توضح "مجموعة MBC" أن مسلسل "معاوية" مازال قيد التحضير إنتاجياً وفنياً، وسيتم الإعلان عن موعد عرضه بمجرّد أن يصبح جاهزاً.

txt

محمد نبيـل يكتب: حرقة .. مشاهدات من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

txt

ماما سايباكي كده ليه . مقطع صادم لـ ابنة شيرين عبد الوهاب بملابس مثيرة

MBC" : البيانات المتعلقة بالمجموعة هي تلك التي تصدر رسمياً عنها

وشدد "مجموعة MBC" على أن البيانات المتعلقة بالمجموعة هي تلك التي تصدر رسمياً عنها وتُوزّع عبر مكتبها الإعلامي من مقرّها الرئيسي.

وأضاف البيان الرسمي: المصدر الوحيد الموثوق للمعلومات المتعلقة بإنتاجات MBC وعروضها وجداولها البرامجية ومحتواها الإعلامي هو شاشات MBC ومنصاتها وصفحاتها الرسمية.

MBC
MBC الخطابات المجموعة معاوية التحضير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اهتزازات واضحة في نطاق القاهرة الكبرى.. البحوث الفلكية : ماتخافوش

علاقة حميمية مع الأختين ..  فضيحة شقة 16 بالعمرانية

هيقلب فجأة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

ماما سايباكي كده ليه .. مقطع صادم لابنة شيرين بملابس مثيرة

شوف مصلحتك.. مارسيل كولر يبلغ لاعب الأهلي بالرحيل

بشائر رمضان.. تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين مارس 2023

خالف التوقعات.. تحرك مفاجيء في سعر الذهب اليوم الأربعاء

تراجعت 12 جنيها.. هبوط مفاجئ بأسعار الدواجن اليوم في الأسواق 

موضوعات متعلقة

أحمد شوقي رئيسًا للجنة تحكيم النقاد في مهرجان لكسمبورج السينمائي

أول مصري.. محمد كريم يحصل على عضوية نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية sag

تعرف على جوائز مسابقة الفيلم الروائي الدولي بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تعرف على جوائز مسابقة التحريك بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

الإعلان عن جوائز لجنة النقاد بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

تعرف على جوائز مسابقة الفيلم العربي بمهرجان الإسكندرية

توافق ممتاز.. جوائز مسابقة أفلام الطلبة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

فوز فيلم "راكد" البولندي بجائزة لجنة النقاد بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ترشيحاتنا

بعد اتهامات أمريكا.. الصين تكشف مفاجأة بشأن مصدر كورونا

يحمل كلمة التوحيد.. سر العلم الأخضر للمملكة العربية السعودية

مؤسس تويتر يصدر تطبيق BlusSky بديل العصفور الأزرق

5 سيارات هاتشباك وسيدان بـ 75 ألف جنيه

زيادة الاستثمارات القطرية في مصر أبرز نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى الدوحة.. فيديو

لزيادة ميزانية الجيش 400 مليون يورو .. الدنمارك تلغى يوم الصلاة الكبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. أعراض نقص الكربوهيدرات في الجسم

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد الملتقى الثانى للقيادات الشبابية الإعلامية للأكاديمية العسكرية

بيعالج الإمساك بإدخال ثعبان حي لجسده..لن تتخيل ماذا حدث لبولندي

عريس باكستاني يزن عروسته بالذهب أثناء حفل الزفاف .. الحقيقة صادمة

فيديو

بسبب كلمة.. خناقة سيد عبدالحفيظ والجهاز الفني للداخلية وحكم المباراة.. فيديوجراف

زلازل تركيا المدمرة ليست الأخيرة.. ماذا سيحدث في مارس المقبل؟| "فيديوجراف"

حقيقة انفجار براكين في البحر وحدوث تسونامي قريبا | فيديو

البانيه رخص 50 جنيها.. ماذا يحدث في سعر الدواجن؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ