وزير الصحة يبحث توطين صناعة الأدوية الخاصة بعلاجات الأورام مع كبرى الشركات السويسرية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان الدكتور يورج مايكل، المدير العام الدولي لشركة روش السويسرية، أحد الشركات الرائدة في مجال صناعة الأدوية، لبحث تعزيز سبل التعاون المشتركة في القطاع الصحي، وذلك اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لشركة روش السويسرية، لحرصها الدائم على تعزيز التعاون مع مصر في قطاع الرعاية الصحية وعلى رأسها صناعة الأدوية، بما يدعم استراتيجية الوزارة في الإرتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مصر، مؤكداً على أن شركة روش أحد شركاء النجاح للدولة المصرية في النهوض بالقطاع الصحي من خلال التعاون المستمر منذ سنوات عديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة المشاريع الجارية المشتركة بين شركة روش ووزارة الصحة المصرية، ومناقشة مقترحات التعاون المستقبلية الخاصة بملف توطين صناعة الدواء والنهوض بالبحث العلمي.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون في توطين صناعة الأدوية الخاصة بعلاجات الأورام خاصةً أورام الثدي والكبد، فضلاً عن الأدوية المستخدمة فى حالات زراعة الأعضاء (الكبد، الكلى)، من خلال نقل تكنولوجيا التصنيع لمصر، وفقاً لأحدث المعايير العالمية، وذلك لتلبية احتياجات السوق المصري، والعمل على تصديرها للدول الأفريقية، بما يضمن تعزيز استدامة نظم الرعاية الصحية للمواطنين.

وأشار "عبدالغفار" إلى مناقشة الجانبان سبل التعاون للنهوض بـ مجالات البحث العلمي والأبحاث الإكلينيكية خاصة في مجال أورام الكبد، حيث أن شركة روش تعد من الشركات الرائدة في مجال الأبحاث العلمية، وبما يضمن رفع كفاءة أساليب العلاج المقدمة للمرضى، لافتاً إلى بحث سبل التعاون في مجال رفع الوعي الصحي المجتمعي لدى المواطنين في مختلف مراحل العلاج.

مناقشة سبل التعاون في نقل الخبرات من شركة روش السويسرية

وتابع "عبدالغفار" أنه تم مناقشة سبل التعاون في نقل الخبرات من شركة روش السويسرية الخاصة بتطوير استراتيجيات تحليل بيانات المرضى اللذين تم فحصهم من خلال المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، للعمل على تطوير النظم الصحية وتحديد الاحتياجات اللازمة للمواطنين والعمل على توفير الأدوية اللازمة بأعلى جودة وبأسعار مناسبة للمرضى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، الدكتورة غادة يونس، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، والدكتور محمد سويلم، مدير شركة روش مصر، والدكتورة ميادة شاهين، رئيس قطاع الشئون الحكومية لشركة روش، والدكتور محمد الرباط، مدير قطاع الشئون الحكومية لشركة روش، والدكتورة داليا رشيد، المشرف على مشروعات المنح والقروض بوزارة الصحة.