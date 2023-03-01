كولر يُطيح بنجم الأهلي و3 أندية تتصارع على ضمه

اقترب أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



يأتي ذلك بعدما أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، رغبة في رحيله لعدم قناعته الفنية بقدرات اللاعب.



ولم يشارك أيمن أشرف مع النادي الأهلي في أي مباراة تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، وخروجه من الحسابات الفنية للمدرب في كافة المسابقات.

أيمن أشرف والأهلي



ومن المنتظر أن يحسم أيمن أشرف موقفه من العروض المتاحة له، إذا أعطت له إدارة النادي الأهلي الضوء الأخضر في الرحيل بشكل رسمي.



وأشارت التقارير الصحفية أن اللاعب يمتلك 3 عروض أبرزهم من سموحة وفيوتشر.



وينتهي عقد أيمن أشرف مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الرحيل عن الفريق بشكل مجاني.