أخبار الرياضة| اجتماع عاجل لمتعب مع الخطيب.. وانفراجة في غرامة كهربا للزمالك.. وتعليق مثير لمدرب الأبيض قبل مواجهة الأهلي

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

شهدت الساعات القليلة الماضية، وجود حالة من الغضب الكبيرة داخل جدران النادي الأهلي، من المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر، وذلك عقب التعادل أمام الداخلية.

أكد الإعلامي مهيب عبدالهادي، حدوث مشادة بين محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي مع رامي ربيعة، لاعب الفريق الأحمر، عقب لقاء الداخلية في الدوري.

علق الإعلامي مهيب عبدالهادي، على نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، مقارنة بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

أثار الإعلامي أحمد حسام ميدو، الجدل بشأن إمكانية رحيل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن القلعة الحمراء، خلال المرحلة المقبلة، مستشهدًا بموقف البرتغالي جوزيه مورينيو.

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن موقف مفاجئ من جانب إدارة النادي الأهلي، بشأن احتراف اللاعب المالي أليو ديانج.

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي طلب من طبيب الفريق الأحمر تجهيز حسين الشحات وأحمد عبدالقادر لمباراة القطن الكاميروني في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن انفراجة بشأن اقتراب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من دفع غرامة الزمالك.

شنَّ خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، هجومًا حادًا على رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد مستواه أمام الداخلية في الدوري.

فتح عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، النار على مسئول بارز في الأهلي، رفض الكشف عن اسمه.

قال رضا شحاتة، المدير الفني السابق لفريق الداخلية، إن الأهلي خاض مباراته أمام الداخلية، وهو لا يمتلك دوافع الفوز، رغم أنه كان يُمكنه حصد الـ3 نقاط بسهولة شديدة.

قال أحمد مرعي، المدير الفني لفريق السلة بنادي الزمالك، إنه لا يعرف كيف سيخوض مباراة الأهلي في دوري السلة يوم 6 مارس الجاري، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه سيقاتل في المباراة «حتى آخر جندي»، حسب تعبيره.

أكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق، أن فريق الأهلي يفتقد إلى المهاجم القوي في المباريات الماضية ومنذ بداية الموسم الجاري.

قال اللواء عثمان الدسوقي المشرف على فريق الكرة بنادي الداخلية، إن فريقه يؤدي مباريات جيدة للغاية منذ بداية الموسم الحالي، على الرغم من سوء التوفيق الذي لازم الفريق في الكثير من المباريات.