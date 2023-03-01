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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استياء وغضب شديد في الأهلي بسبب كولر .. تفاصيل

كولر
كولر

شهدت الساعات القليلة الماضية، وجود حالة من الغضب الكبيرة داخل جدران النادي الأهلي، من المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر، وذلك عقب التعادل أمام الداخلية.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الداخلية، بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، على استاد “السلام” ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وقال الإعلامي مهيب عبدالهادي في تصريحات عبر برنامجه “اللعيب”: “الأهلي غاضب من كولر بشكل كبير وهناك حالة استياء داخل الأهلي”.

وأضاف: “الأهلي يرى أنه يستخدم أسلوب لعب لا يتناسب مع لاعبي النادي الأهلي مما يؤدي إلى تحقيق نتائج سلبية خلال الفترة الماضية”.

 

الأهلي ضد القطن الكاميروني

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني، يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الأولى والمؤجلة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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