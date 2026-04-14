تفاصيل تعيين مارسيل كولر مديرًا فنيًا لنادي زيورخ السويسري

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تعيين المدير الفني السابق لفريق الأهلي، مارسيل كولر مديرًا فنيًا لنادي زيورخ السويسري بدايةً من الموسم المقبل.

وكتب احمد حسن عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي :"رسميًا.. تعيين مارسيل كولر مديرًا فنيًا لنادي زيورخ السويسري بدايةً من الموسم المقبل".

ويرى نادي زيورخ أن انضمام مارسيل كولر، أحد أكثر المدربين خبرةً ونجاحاً في كرة القدم السويسرية والعالمية، وخلال مسيرته التدريبية، فاز بألقاب الدوري مع نادي سانت غالن 1879 ونادي غراسهوبر زيورخ ، بالإضافة إلى كأس سويسرا مع نادي بازل 1893. وفي الدوري الألماني، درب ناديي كولن وبوخوم ، كما قاد المنتخب النمساوي لمدة ست سنوات، متوجاً إياه ببطولة أمم أوروبا 2016 .

ووفق بيان النادي السويسري فإن آخر وظيفة تدريبية لكولر مع النادي الأهلي المصري (2022-2025)، حيث فاز بالعديد من الألقاب، بما في ذلك دوري أبطال أفريقيا مرتين. كما قاد الأهلي إلى المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2023.

وبصفته لاعباً مخضرماً في نادي غراسهوبر زيورخ والمنتخب السويسري ، فإنه يمتلك أيضاً خبرة واسعة كلاعب كرة قدم محترف.