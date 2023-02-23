أهم قاعدة في الحياة.. أيمن أشرف يوجه رسالة إلى متابعيه

وجه أيمن أشرف، لاعب نادي الأهلي، رسالة إلى المتابعين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب أيمن أشرف في تويته له: “أهم قاعدة في الحياة:افعل ما يجعلك سعيداً”.

ويعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصن داونز الجنوب إفريقي، التي ‏تقام مساء بعد غدٍ السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا في الثالثة ظهر غدٍ الجمعة بمقر النادي بالجزيرة.

ويحضر الاجتماع الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والجهاز الإداري للفريق ‏وطاقم التحكيم، ومراقب المباراة، والجهاز الإداري لفريق صن داونز.

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ويناقش الحضور خلال الاجتماع كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، ومن بينها موعد وصول ‏الفريقين إلى الملعب، وموعد عملية الإحماء والزي الخاص بكل فريق.