الأهلى وصن داونز سيتأهلان| إعلامي يزف بشرى لجماهير الأحمر.. فيديو

أكد الناقد الرياضي محمد مهدي، أن النادي الأهلي يسير بطريقة مميزة فى الدوري المصري، وهو الآن متصدر الدوري بـ 40 نقطة، وبأقل عدد مباريات عن المنافسين له.

واضاف خلال مداخلة على القناة الأولي، أن المدير الفنى لـ الأهلي كولار، يقدم خطط مميزة، و الأهلي بالدوري المحلي أو المباريات الأفريقية يقدمها بشكل مميز.

وأوضح أن خسارة النادي الأهلي من الهلال السوداني كانت مفاجأة، ومن قبلها فرصة محمد شريف مهاجم الأهلي، فى مباراة تحديد المركز الثالث و الرابع بكأس العالم، كانت مؤثرة على الأهلي.

ولفت إلى أن الأهلى فريق كبير، ولاعبي الأهلي لديهم خبرات كثيرة وتم استعادة التوازن و الفوز على أوكلاند سيتي بثلاث أهداف، وأن مباراة الأهلى يوم السبت المقبل مع صن داونز، ستكون مهمة و الفوز بهذه المباراة أمر مطلوب.

الأهلى سيتأهل مع صن داونز

وأشار إلى أن الأهلى سيتأهل مع صن داونز، من المجموعة الموجود بها.