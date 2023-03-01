صدى البلد يكشف أسباب وقف الوفد عضوية النائبين سليمان وهدان وخالد قنديل

كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أسباب قرار الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بوقف قرار عضوية النائبين سليمان وهدان وخالد عبد المنعم قنديل.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الأسباب تجاهل كلا من النائبين سليمان وهدان وخالد قنديل حضور إجتماعات رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ للمرة الثالثة.

وأشارت المصادر إلى أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد سبق وأن أرسل خطاب سابق بشان تهديده للنواب الذين لم يحضروا إجتماعاته مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ويتخلوا عن الحزب بأنه سيتخذ إجراءات ضدهم فى حالة تجاهلهم حضور هذه الإجتماعات ، وبالتالى فإن ذلك هو سبب قرار الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بشأن قرار وقف عضوية النائبين سليمان وهدان وخالد قنديل.

وأوضحت المصادر أن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عقد اليوم إجتماع مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وحضر معظم النواب وعلى رأسهم الدكتور هانى سرى الدين واعتذر كلا من محمد عبد العليم داوود وسوسن حافظ ، بينما تجاهل كلا من النائبين سليمان وهدان وخالد قنديل حضور الإجتماع اليوم.

وأصدر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد قرارا بوقف عضوية النائبين سليمان حميد وهدان وخالد عبدالمنعم قنديل.

وينفذ القرار من تاريخه ويلغي كل ما يخالفه من قرارات.