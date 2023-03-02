زيادة المستفيدين.. طريقة الحصول على معاش تكافل وكرامة بعد إعلان التضامن

يبحث عدد من المواطنين المستحقين لمعاش تكافل وكرامة عن طريقة التسجيل في برنامج معاش تكافل وكرامة وذلك بعد تأكيد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم زيادة عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة مليون هذا العام.

طريقة التسجيل للحصول على معاش تكافل وكرامة



صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

شروط التسجيل في تكافل وكرامة 2022



1- يشترط عدم ملكية محل تجاري أو أكثر، سواء مسجل أو غير ذلك، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

2-عدم ملكية أكثر من 3 رؤوس مواشي بغرض التجارة فيهم، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

3-عدم ملكية نصف فدان أرض زراعية أو أكثر، للتسجيل في برنامج تكافل وكرامة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2022



1- أن لا يكون الزوج/الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

5- عدم وجود أي من موانع الصرف الآتية :

ـ ملكية أرض زراعية( نصف فدان فأكثر )

ـ إيجار أرض زراعية( فدان فأكثر )

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن

ـ ملكية محل تجاري أو أكثر ( مسجلة أو غير مسجلة )

ـ ملكية رؤوس مواشى للتجارة( ثلاثة أو أكثر )

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي ( باشتراك تأميني )

تصريحات نيفين القباج أمام البرلمان

-توفير نسبة الـ5 % من ذوي الإعاقة من جانب وزارة التضامن الاجتماعى.

-"تعاونت وزارة التضامن مع وزارة النقل لإتاحة خدمات بـ35 محطة مترو و14 قطارا لذوى الإعاقة".

-يوجد بمصر 34 ألف جمعية أهلية تم تقنين أوضاعها من إجمالي 53 ألفا.



-الرائدات الريفيات يحصلون على 900 جنيه وهم ليسوا عاملين ولكنهم متطوعات ويوقعن عقد تطوع وليس عقدا وظيفيا".



-32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية قد انتهوا من إجراءات توفيق أوضاعها.



- يتم استثمار 75% من أموال التأمينات فى أذون الخزانة العامة للدولة".

-محافظات المنيا وأسيوط والجيزة أكثر المحافظات حصولا على دعم نقدي لأنهم أكثر المحافظات نسبة في الفقر.



-"الموظفون داخل وزارة التضامن ليسوا أحسن موظفين فى الدنيا ولكنهم يبذلون قصارى جهدهم،

_ هناك موظفين يعملون فترتين من أجل سد حاجة المواطني

- الوزارة ملتزمة بسياسة تقليل عدد الموظفين، وتحاول التحايل على هذا الأمر، وسوف يتم زيادة العاملين".

-العام الجاري شهد زيادة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بواقع مليون أسرة

-تكافل وكرامة ليس معاشا وإنما هو مساعدة، ويتجاوز 1000 جنيه لأنه يشمل إجمالي ما يحصل عليه المواطن من مزايا مثل الدعم التمويني والعيش ومجانية التعليم

مواطنين معاهم عربيات كيا 2015 وكانوا مقدمين على معاش تكافل وكرامة".

-السيستم مش بايظ والدليل إضافة مليون شخص فى معاش تكافل وكرامة

-حال وجود مشكلة في السيستم يتم قبول الأوراق يدويا

-وزارة التضامن اكثر وزارة قامت بعمل شمول مالي لتسهيل صرف المعاش تكافل وكرامة

-لمن يتهمني اني مش بنزل المحافظات والقرى وإني أمكث بمكتبي، اقول لهم هذا غير صحيح، لقد قمت بزيارة 27 محافظة، منهم محافظات أكثر من مرة، وذلك نابع من باب رد الحقوق".