زيادة المعاشات واستثمار أموال التأمينات ..17 تصريحا لوزيرة التضامن أمام النواب

يقدم موقع صدى البلد أبرز تصريحات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى خلال الجلسة العامة بمجلس النواب فيما يلى:

تصريحات نيفين القباج أمام البرلمان

-توفير نسبة الـ5 % من ذوي الإعاقة من جانب وزارة التضامن الاجتماعى.

-"تعاونت وزارة التضامن مع وزارة النقل لإتاحة خدمات بـ35 محطة مترو و14 قطارا لذوى الإعاقة".

-يوجد بمصر 34 ألف جمعية أهلية تم تقنين أوضاعها من إجمالي 53 ألفا.



-الرائدات الريفيات يحصلون على 900 جنيه وهم ليسوا عاملين ولكنهم متطوعات ويوقعن عقد تطوع وليس عقدا وظيفيا".



-32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية قد انتهوا من إجراءات توفيق أوضاعها.



- يتم استثمار 75% من أموال التأمينات فى أذون الخزانة العامة للدولة".

-محافظات المنيا وأسيوط والجيزة أكثر المحافظات حصولا على دعم نقدي لأنهم أكثر المحافظات نسبة في الفقر.



-"الموظفون داخل وزارة التضامن ليسوا أحسن موظفين فى الدنيا ولكنهم يبذلون قصارى جهدهم،

_ هناك موظفين يعملون فترتين من أجل سد حاجة المواطني

- الوزارة ملتزمة بسياسة تقليل عدد الموظفين، وتحاول التحايل على هذا الأمر، وسوف يتم زيادة العاملين".

-العام الجاري شهد زيادة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بواقع مليون أسرة

-تكافل وكرامة ليس معاشا وإنما هو مساعدة، ويتجاوز 1000 جنيه لأنه يشمل إجمالي ما يحصل عليه المواطن من مزايا مثل الدعم التمويني والعيش ومجانية التعليم

مواطنين معاهم عربيات كيا 2015 وكانوا مقدمين على معاش تكافل وكرامة".

-السيستم مش بايظ والدليل إضافة مليون شخص فى معاش تكافل وكرامة

-حال وجود مشكلة في السيستم يتم قبول الأوراق يدويا

-وزارة التضامن اكثر وزارة قامت بعمل شمول مالي لتسهيل صرف المعاش تكافل وكرامة

-لمن يتهمني اني مش بنزل المحافظات والقرى وإني أمكث بمكتبي، اقول لهم هذا غير صحيح، لقد قمت بزيارة 27 محافظة، منهم محافظات أكثر من مرة، وذلك نابع من باب رد الحقوق".