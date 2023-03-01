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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. ارتفاع ضحايا بئر قنا الصحراوي إلى 6 أشخاص

جثة
جثة

ارتفع عدد ضحايا بئر طريق قنا-سوهاج الصحراوى الغربى ، إلى ٦ أشخاص حتى الآن، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة، داخل البئر.

بالانتقال و الفحص، تبين مصرع كل من: عبدالرحمن مختار صياد 22 عاما، تامر حسنى محمد فرغلى 16 عاما، حازم أحمد محمد فرغلى 15 عاما، عبدالرحمن على محمد فرغلى 15 عاما،  يوسف أحمد رفيق 14 عاما، ومصطفى هاشم بدر فرغلى 15 عاما.

 

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وكشفت التحريات الأولية، أن الضحايا كانوا يستحمون داخل حوض المياه فى المزرعة، عقب إنهاء عملهم فى الزرع، إلا أنهم  غرقوا جميعاً داخل الحوض، البالغ عمقه 7 أمتار.

كما تبين أن جميع المتوفين من عائلة واحدة ويقيمون بمحافظة أسيوط، و يعملون داخل مزرعة على الطريق الصحراوى بين محافظتى قنا و سوهاج.

وكان مدير أمن قنا ، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات ، يفيد العثور على جثث ٦ عمال داخل بئر مياه بالقرب من الطريق الصحراوي "قنا_سوهاج"،  فتم إخطار إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، والتى دفعت على الفور بعدد من السيارات و فرق إنقاذ من الحماية المدنية و تمكنت من انتشال جميع الجثث.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا بئر طريق قنا سوهاج أسيوط مصرع ٦ اشخاص ضحايا بئر طريق قنا الحماية المدنية بـ قنا

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