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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعوة لنتنياهو للتنصل منها|أول تعليق لـ أمريكا بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

علم أمريكا
علم أمريكا

علقت وزارة الخارجية الأمريكية، على دعوة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية في نابلس في تصريح لافت ومتطرف.

وقالت الخارجية الأمريكية إن دعوة وزير المالية الإسرائيلي لمحو قرية فلسطينية غير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز.

وطالبت الخارجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين الآخرين برفض هذه التصريحات والتنصل منها علنًا.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أكد اليوم الأربعاء، دعم حكومته لكل جهد ممكن لتلبية احتياجات المواطنين الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس، بعد الضرر الكبير الذي لحق بممتلكات الأهالي، جراء الاعتداءات الوحشية التي قامت بها مليشيات المستوطنين في الآونة الأخيرة. 

وأضاف أشتية، خلال مؤتمر صحفي عقده في بلدة حوارة، بحضور وزراء المالية شكري بشارة، والصحة مي الكيلة، والمواصلات عاصم سالم، والحكم المحلي مجدي الصالح، وعدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية، "تواجدنا اليوم يأتي دعما لصمود أهلنا، في وجه العربدة المتلاحقة من عصابات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال".

وأشار إلى أن ما جرى في حوارة هو امتداد لسلسلة الإجرام الإسرائيلي في محافظات: نابلس، وجنين، والقدس، وأريحا، فالمستوطنون هم أداة تنفيذية لجرائم الاحتلال بحماية قوات الاحتلال".

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