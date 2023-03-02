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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 48 ساعة المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

خصص برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتلفزيون المصري، فقرة عن حالة الطقس خلال اليومين المقبلين، مشيرة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية تحذر من طقس ال 48 ساعة المقبلة.

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الأرصاد: الحرارة تسجل 32 درجة مئوية لأول مرة في مصر خلال الشتاء

وأبرز التقرير، أن الهيئة الأرصاد الجوية، حددت موعد انخفاض درجات الحرارة، بعد الموجة الحارة التي تضرب البلاد حاليا، والسبب يرجع لتأثر البلاد برياح جنوبية دافئة، ترفع درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

 

الأتربة 


وكشف التقرير عن أنه حذرت الأرصاد الجوية، من الأتربة العالقة، و التى تنخفض معها مستوى الرؤية الأفقية، متابعة أنه درجات الحرارة بوصولها لـ 30 درجة تصل إلى ذروة الارتفاع في درجات الحرارة خلال هذا الشتاء.

 

وكشف التقرير ، أنه بداية من يوم الجمعة المقبل يوجد انخفاض طفيف، وتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس مائل للدفء نهارا، بارد ليلا.

 

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