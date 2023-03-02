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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سرقت فلوس المصريين..مستخدمون يستغيثون بعد تعرضهم للنصب من منصة Hoogpool للاستثمار والأرباح

مستخدمون يستغيثون
مستخدمون يستغيثون بعد تعرضهم للنصب من منصة Hoogpool

انتشرت خلال الأشهر القليلة الماضية منصة تدعى Hoogpool للاستثمار والأرباح تصنف نفسها على شركة من شركات blockchain متخصصة في تعدين البيتكوين وتقديم خدمات التعدين السحابي، واستطاعت هذه المنصة جذب العديد من المستخدمين الذين وقعوا ضحية لها فيما بعد. 

 

ومنذ ساعات قليلة استغاث المئات من المستخدمين لمنصة Hoogpool على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة يشتكون سرقة مبالغ مالية كبيرة - لم يتم حصرها حتى اللحظة - ، ويزعمون أنهم وقعوا ضحية للنصب بالاستثمار في هذه المنصة، كما أنهم لا يعرفون الطريقة المناسبة لاسترداد هذه المبالغ مرة أخرى.  

  

وبالبحث عن شركة Hoogpool وجدنا أنها قد أنشأت حسابا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يحمل اسم “منصة Hoogpool للاستثمار والأرباح”،  وتدعو أحد منشورات الشركة المستخدمين للحصول على مبلغ يتراوح من 150 إلى 2000 جنيه مصري في اليوم. 

 

كما تعد الشركة بالحصول على راتب شهري يتراوح من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه في حالة الانضمام والعمل في الشركة ضمن طاقم موظفيها، كما وضعت الشركة عدة صور لمبنى الشركة المزعومة والذي يحمل “لوجو” الاسم الخاص بها Hoogpool .   

صورة لمبنى شركة Hoogpool المزعومة

ونشرت Hoogpool عدد من العمليات الناجحة لبعض عملائها الذين قاموا بالاستثمار كنوع من الوفاء بالوعد وتحويل مبالغ مالية لحساباتهم. وتظهر منشورات أخرى للصفحة عدد من الشهادات التي تدعي حصول الشركة على شهادات مهنية في مجال تعدين البيتكوين. 

تدعي Hoogpool  بتحويل مبالغ مالية للمستخدمين 

وتدعى الشركة تأجير عددا من الماكينات والآلات الخاصة بتعدين البيتكوين ، وتعرض على المستخدمين الاستثمار في مثل هذه الماكينات مع عدد من الخيارات للأرباح حيث توفر خيارات تبدأ من مبلغ 10 دولارات إلى 50 دولارا ، مع فوائد ربحية تبدأ من 250 جنيه مصري في اليوم وحتى 300 جنيه. 

تدعي Hoogpool  حصولها على شهادات في تعدين البيتكوين

كما توفر الشركة رابطا للتسجيل للدخول على الموقع الخاص بها والذي يتطلب البيانات الشخصية الخاصة بك للتسجيل ثم تأكيد رقم الهاتف من خلال رسالة ثم ادخال كود التحقق، كما يجب أن يتم التسجيل من خلال دعوة لمشتركين بالفعل في Hoogpool ، وأيضا إنشاء محفظ خاصة بك على الموقع.     

تدعي الشركة توظيف الأشخاص إلى جانب الأرباح

وتعد الشركة بالحصول على أرباح بالدولار من خلال سحب الأموال من خلال عدد من النقاط التي تقوم باستبدالها، حيث تستبدل كل 100 نقطة بدولار واحد ، حيث يأتي مبلغ السحب في فترة تتراوح من يوم لـ 3 أيام. 

 

وعند الدخول في عملية الاستثمار في الشركة يدفع المستخدم حوالي 200 جنيه مصري للشركة ويستردهم 400 جنيه مصري في فترة تترواح ل 10 أيام فقط، كما تتيح الشركة الإستثمار بمبالغ أعلي بالمشروعات مع الإنتظارة مدة قصيرة حتى سحب أرباح المشروع. 

 

ولجأ المتضررون على "الجروبات" على منصة فيسبوك يدعى “ الربح من الإنترنت”، حيث كتب شخص يدعى "محمد جمال" أنه نادم على استخدام المنصة وأنه تم النصب عليه في حوالي 4 آلاف جنيه. 

أحد المتضررين من Hoogpool 

 

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