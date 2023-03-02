أستاذ هندسة الطرق: القيادة السياسية أخذت على عاتقها الاهتمام بملف تنمية الصعيد

قال الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق جامعة عين شمس؛ إن القيادة السياسية اخذت على عاتقها الاهتمام بملف تنمية الصعيد من خلال تطوير الطرق والمحاور وتنمية البنية التحتية بمحافظة الصعيد حتى تكون الصعيد جاذبة للإستثمار من خلال رفع كفاءة شبكات الطرق سواء على النيل او الطرق الداخلية بالإضافة إلى انشاء مدن صناعية وسكنية بالصعيد.

أضاف حسن مهدي خلال مداخلة هاتفية على قناة دي ام سي الفضائية في برنامج 8 الصبح؛ أن محور سمالوط تم انشائه ليربط شبكة الطرق بشرق وغرب النيل بطول 24 كيلو عرض 21 متر وب 2 حارة مرورية بكل اتجاه بالإضافة إلى أكثر من 43 كوبري ونفق تم انشائهم في الفترة الاخيرة منهم حوالي 30 كوبري وهذه الكباري صممت خصيصا للتيسير على المواطنين لان قبل انشائها كانت المواطنين تعاني من طول الفترة الزمنية والمسافة للرحلات والآن تم تقليل المسافة والوقت بنسبة لا تقل عن 30% من الوقت والمال المبذول قبل التنمية في الإنتقال من شرق الغرب النيل بالإضافة إلى ان هذه الكباري تعتبر ظهير تنموي في محافظات الصعيد.

أوضح أستاذ هندسة الطرق جامعة عين شمس؛ أن محافظة الصعيد تتمتع الآن بتنمية شاملة سواء مشروعات حياة كريمة او الطرق والمحاور التي تم انشائها ورفع كفاءتها مثل طريق ديمو والذي يربط بين محافظة المنيا وبني سويف وهذه الطرق ترفع من مستوى الأمان وتقلل من الحوادث المرورية بالإضافة الى ان الطرق تقلل من المجهود والوقت إستهلاك الوقود مما يساعد على نظافة البيئة وتقليل الإنبعاثات الكربونية بالإضافة إلى تيسير الحركة المرورية بشكل أفضل.

وتابع أن وسائل النقل أصبح بها تطور كبير وتم العمل على تطوير السكك الحديديه واستحداث القطارات فتم انشاء القطار السريع الذي يربط بين 6اكتوبر في الجيزة ويمتد حتى ابو سمبل في أقصى جنوب مصر وتحظى إلمنيا بحظ وافر من محطات القطار السريع مثل محطة بني مزار وملاوي وسملوط و محطة ابو قرقاط وهذه تعتبر طفرة في مجال النقل بشكل عام والسكك الحديديه بشكل خاص لأن مصر كانت تتعامل على السكك الحديدية منذ 200 سنة.