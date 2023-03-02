إصابة شخصين في تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل بالشرقية

أصيب شخصين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث تصام موتوسيكل وسيارة بالقرب من كوبري الطاروطي وتم نقل المصابين الي مستشفي الصالحية وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الصالحية بإستقبال "عبد الحميد ه ع" 18 سنة مصابا باشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ و"أحمد ع م" 18 سنة مصابا باشتباه نزيف بالبطن وكسر بالقدم اليمني وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل وسيارة بكوبري الطاروطي وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.