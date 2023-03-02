تحذير عاجل من الأمن العام السعودي لمواطنيه

أطلق الأمن العام السعودي، اليوم الخميس، تحذيرات للمواطنين بالمملكة، وذكر الأمن العام أنه يجب الحذر من الرسائل والاتصالات.

وأفاد حساب الأمن العام عبر تويتر: "احذر من الرسائل أو الاتصالات الواردة إليك بغرض طلب تحديث بياناتك البنكية، وقايتك أمان".

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عدة مناطق بالمملكة على رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والعاصمة الرياض.

الطقس المتوقع في السعودية

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول وتساقُط البَرَد، وشبه انعدام في الرؤية.. وتشمل الحالة الطائف وأضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.