إستشاري: استخدام البخاخات دون روشتة طبيب ضار بالصحة

قالت الدكتورة هايدي سمير إستشاري الأمراض الصدرية؛ إن البخاخات انواع منها ما يحتوي على كورتيزون ومنها ما يحتوي على مواد موسعة للشعب الهوائية؛ مضيفة أن البخاخات التي تحتوي على كورتيزون يشعر من يتناولها بالراحة ثم بعد ذلك إن لم يكن استخدامه من قبل ارشادات طبيب تكون ضارة بالصحة.

أضافت هايدي سمير خلال لقاءها في برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائية؛ أن الأدوية والبخاخات لها بروتوكولات خاصة في التعامل من خلال الجرعة والنوعية وفترة العلاج؛ مضيفة ان المرضى الذين لديهم الربو او المشاكل بالجيوب الانفية لديهم تفاعل مناعي غير طبيعي وزيادة في نشاط جهاز المناعة لدرجة الضرر الصحي له وتناول الكورتيزون بالنسبة لهم تجعل جهاز المناعه بمستواه الطبيعي.

أوضحت إستشاري الأمراض الصدرية؛ أن الأشخاص الطبيعية الذين يتناولون الكورتيزون بدون ارشادات من الطبيب المختص يكون تأثيره عليهم بخفض مستوى جهاز المناعة لديهم؛ مضيفة ان تناول البخاخات في هذه الحالة يمثل خطر على صحة الشخص في حالة العدوى الفيروسية او البكيرية.

وتابعت أن الأطفال وكبار السن لاتتوفر المناعة الكافية لديهم ومن أجل ذلك لابد من إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية بشكل أكبر لهذه الفئات بالإضافة إلى الأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة.