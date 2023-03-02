عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

العميد السابق لكلية علوم الإعاقة: علينا رعاية ذوي الهمم وفق الفلسفات العلمية الحديثة في الدمج

ذوي الهمم
ذوي الهمم

قال الدكتور أشرف أبو حليمة، عميد الأكاديمية العربية للتدريب والإستشارات، ، إن المؤتمر الذي تعقده الأكاديمية العربية للتدريب والاستشارات بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية وبحضور كوكبة من المتخصصين في الطب النفسي، يعد استكمالا للجهود المصرية لدمج ذوي الهمم في مجتمعاتنا العربية في كافة المناحي، لهذا كان شعار المؤتمر هو عنوان المبادرة الرئاسية "قادرون باختلاف"، نظرا لما يشهده العالم من تطور كبير في أساليب واستراتيجيات في التعليم والتعلم مما يحتم علينا تبادل الخبرات العالمية لدمج ذوي الهمم.


وأكد الدكتور عادل عبد الله، العميد السابق لكلية علوم الإعاقة، أن الممارسات السلبية تجاه ذوي الهمم هي التي أدت إلى وجود بعض التحديات التي عرقلة دمج ذوي الهمم بشكل مناسب، ويجب علينا الآن بعد التطور العلمي الكبير رعاية الأفراد ذوي الهمم وفق الفلسفات العلمية الحديثة في الدمج، والجهود العربية في دمج ذوي الهمم جادة ومتطورة أدت إلى التمكين الاجتماعي لذوي الهمم، لكن لا يجب أن يتم العمل في جزر منعزلة وعلينا تبادل هذه الجهود ووضع خطط مشتركة للوصول إلى الرعاية المتكاملة لذوي الهمم.


وأضاف الدكتور محمد صالح الإمام، أستاذ التربية الخاصة، والمستشار الأسبق لوزير التربية والتعليم، أن  الفكر الفردي لا يؤدي لنتيجة، وعلينا أن نغير استراتيجية العمل الفردية إلى استراتيجية جماعية عامة ووطنية، وهو ما حس عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء الجمهورية الجديدة، لأن التشارك في وضع خطة يؤدي إلى نتائج مفيدة وسريعة، ويجب تواكب طفرة البناء التي يشهدها عالمنا العربي طفرة إنسانية تضمن اندماج ذوي الهمم والحصول على كافة حقوقهم، لأن أكثر ما يميز العالم الإنساني هو العقل البشري وعلينا أن نستثمر في العقول والقدرات البشرية.


يذكر أن مؤتمر قضايا واتجاهات معاصرة لذوي الاحتياجات الخاصة والذي تنظمه الأكاديمية العربية للتدريب والاستشارات بالتعاون مع عدد من المؤسسات المجتمعية والتعليمية خطوة هامة في تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة والنقاش الجاد والعلمي حول التحديات التي تواجههم، من خلال العمل على الخروج بتوصيات من شأنها أن تعزز سبل اندماجهم في المجتمع، وتقديم التوجيه العلمي المناسب في التعامل مع أصحاب الهمم بشكل يضمن نجاح انخراطهم في المجتمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

24 جنيهًا مرة واحدة.. هبوط في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

بشري سارة لعشاق الأهلي.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن استبعاد الهلال السوداني

الجرام أقل من 1500 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب الآن

شوبير يحسم الجدل ويكشف حقيقة انفعال الخطيب على سيد عبد الحفيظ |فيديو

أعلى درجة حرارة في الشتاء| موعد انكسار الموجة الحارة وعودة الطقس البارد

شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

شوبير يعلن عن أولى صفقات الأهلي.. تفاصيل مثيرة

غياب 4 لاعبين.. ضربة لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز والقطن

ترشيحاتنا

أغان وطنية ودينية.. السيسي يشهد عددًا من العروض الفنية بالمنيا |شاهد

وصول مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية المقدمة من مصر لسوريا وتركيا

الشر الروسي.. زيلينسكي يعلن قصف منازل مدنيين بأوكرانيا في خطاب شديد اللهجة

الحكومة: مضاعفة القروض الممنوحه لمشروعات تربية الماشية لـ3 مليار و400 مليون جنيه

سامح شكري يلتقي نظيره السعودي على هامش قمة العشرين |ماذا حدث؟

مازال لدينا شوط طويل.. مدبولي يستعرض أهم مشروعات الطرق والنقل بالمنيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطرب بريطاني شهير يكشف تفاصيل إصابة زوجته بالسرطان أثناء الحمل ووفاة صديقه

بعد 23 يوما.. لحظات إخراج كلب من تحت أنقاض زلزال تركيا

شبيه بالخفافيش والنمور| مفأجاة عن قط غريب المظهر بفنلندا.. صور

القوات الجوية تحتفل بتنفيذ 10 آلاف ساعة طيران للطائرات الرافال

فيديو

هل يقترب الخطر من مصر .. زلازل جديدة تضرب روسيا وإندونيسيا |فيديو جراف

نزلت 24 جنيها.. هبوط أسعار الدواجن والبيض | تفاصيل

في 6 ساعات.. طبيب مصري ينقذ حياة طفلة سودانية

موجة حارة في الشتاء.. درجات الحرارة تصل لـ35 والأرصاد تحذر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ