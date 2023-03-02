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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: زيادة الأجور والمعاشات هدية الرئيس للمصريين لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمن النائب عمرو هندي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم  بزيادة الأجور والمعاشات  من أول أبريل القادم .


وأكد  هندي ، إن هذه القرارات هي هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين   لمواجهة  الأزمة الاقتصادية العالميه وأنه يشعر بمعاناة المواطنين من جراء هذه الأزمة ، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي ، كلف الحكومة بتنفيذ هذه التوجيهات اعتبارا من أول أبريل القادم  لإسعاد المصريين وجميع العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وحتى العاملين في القطاع الخاص الذين شملهم رفع حد الإعفاء الضريبي.

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي  قد وجه الحكومة  اليوم  بالتالي :
التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهرياً.
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣. . 

عمرو هندي مجلس النواب عبد الفتاح السيسي

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